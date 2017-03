geleakte Dokumente zeigen, das der Mafiosi PD von Albanien Edi Rama, mit der "Camorra" illegal 1.300 Container Gift Müll importierte

Italienische Medien berichten über diesen Mega Betrug der Edi Rama und Italienischen Müll Mafia aus Neapel.

Ein Mafiöses Desaster für Edi Rama direkt, weil erneut er direkt in einem der grössten Betrugs Geschäfte mit Müll und mit der "Camorra" aus Neapel verantwortlich ist.

Steht so in den geheimen Regierungs Dokumenten

" Die Entscheidungsträger haben darauf geachtet, alles zu halten, weg von den Augen der Öffentlichkeit. Kapitel X, Artikel 2 besagt, dass "die nationale Behörde, die vertraulichen Informationen definiert schützt durch eine andere Partei oder Land vorgesehen, wie sie sich gegenseitig vereinbart wurde". "

Peinlich wenn die Mazedonische Reycling Firma inzwischen mitteilt, das man keinen Müll Import über Albanien betreibt, der auch verboten ist.

EXPOSED! The secret decision of the government on the import and transit of dangerous waste in Albania

Nennen wir es Original "Georg Soros" Stil.Erinnert an die über 500 illegalen Baugenehmigungen der Edi Rama Mafia, als Geldwäsche Motor in Tirana, mit diversen Verbrecher Clans, vor allem auch Valentia Leskaj, Dulaku, Peze und den anderen bekannten Verbrecher Clans in Tirana. Geheimhaltung wurde in der illegalen Regierungs Anweisung ausdrücklich verlangt, durch die Institutionen., was schon einmalige Zustände dokumentiert. Sowas extrem Illegales gab es noch nie! Edi Rama und Transparenz und Information im Stile des Gangsters Arben Ahmeti, der sich nun Finanzminister schimpft. Die Direktorin der Zoll Inspektorinsoll das für Edi Rama organisiert haben, wobei Belinda Konomi, 1999 schon Beraterin für Edi Rama in Wirtschaftsfragen, 3 Jahre in den USADiese Art von Geschäften, sind ganz Oben bei jeder Albanischen Regierung angesiedelt, auch mit Berisha, Genc Ruli, Fatmir Mediu. und nicht nur mit Edi Rama Unterschrift in 2004 bereits.Diese Art von Geschäften, sind ganz Oben bei jeder Albanischen Regierung angesiedelt, auch mit Berisha, Genc Ruli, Fatmir Mediu. und nicht nur mit Edi Rama Unterschrift in 2004 bereits.Des hat China wegen dem ständigen Betrug, Erpressung, Sabotage u.a. auch gegen Chinesiche Entsorgungs- Reylcing Firmen vorläufig die Investments abgebrochen, weil absolut jeder Vertrag mit Staatsgarantie von den Dumm Verbrechern dieser Regierung gebrochen wird und wurde.Die 1.300 Container mit Gift Müll bleiben also verschwunden, nur der Zoll sollte etwas wissen, unternimmt aber Nichts, weil von dem Gangster Arben Ahmeti geleitet.Hier die illegalen Kabinetss Entscheidungen des Edi Rama, welche real nie dem Kabinett vorgelegt wurde, der Umweltminister Lefter Koka, wusste davon auch Nichts, das Edi Rama per Dekret, Importe und Transit von Müll der Camorra aus Neapel erlaubte. Andere Entscheidungen laufen ebenso rund um Grundstücke an der Küste: ohne jede gesetzliche Vorlage und Genehmigungs Prozedur.Other shocking facts have come to light from the scandal of the 1300 containers full of urban and industrial waste “disappeared” in Albania, after entering the country from the harbor of Durrës, with destination Macedonia. While the public opinion was sleeping after the Parliament blocked the law on the import of waste from European countries, Rama secretly did what he could. He has signed a government decision on the “Dangerous chemical materials”, legitimating the import and transit through Albania. According to Syri.net sources, like many other Council of Ministers decisions, it has been signed in the end of September 2016 (coinciding with the time of containers loss), without discussions and without the presence of all the ministers. In an interview for Shekulli yesterday, environmentalist Sazan Guri said the Council of Ministers approved Premier Rama’s decision on the transit of the radioactive wastes. Syri.net has secured the government decision, which was kept hidden from the public and the Albanian environmentalist associations. It is the Decision of the Council Of Ministers dated 21 September 2016, “On the export and import of dangerous chemicals”. The material, signed by Rama, is really long and complicated, through chapters and articles, international convents etc. But, what one can clearly read is that our country for the first time ever allows the import and export of the dangerous materials and waste of all sorts. The decision also opens the way for their transit return to our country. It’s exactly the “transit” game what raised suspicions and accusations in the Italian media that the “Ecomafia” has buried in Albania over 1300 containers with dangerous industrial waste. The decisionmakers have been careful to keep everything away from the public eye. Chapter X, article 2 says that “the defined national authority protects the confidential information provided by another party or country, as it has been mutually agreed upon”. Why did the Prime Minister care to put information and transparence barriers for such a dangerous business with high sensitivity for the public? But the most important question is whether the Decision of the Council of Ministers is related to the scandal of the disappearance of the 1300 containers with the urban and industrial waste in the Albanian territory. In the next days, Syri.net will provide more detailed information for this decision of Rama’s government and on what is hidden behind its technicalities, in the function of the billionaire criminal activity of Ecomafia. SYRI.net